Helsingin Sanomia koskeva rikostutkinta perustuu 1800-luvun pykälään

Vertailun perusteella näyttää siltä, että vähimmäisrangaistus on Suomessa ankara: neljä kuukautta vankeutta. Muissa maissa asteikko alkaa sakoista. Suomessa maksimi on neljä vuotta.

Rangaistusasteikko ei kerro koko totuutta



– Suomen pykälä on sinänsä vanhahtava, ja sanamuodot ovat aika kapeat ja selkeät. Edellisen kerran kun pykälää uudistettiin, se tehtiin osana laajaa rikoslain uudistusta. Tämä lainkohta ei ollut keskeisessä osassa, Nuotio sanoo.

– Ja se, voidaanko lehdistönvapaudella oikeuttaa tietyistä asioista kertominen, jos se on yhteiskunnallisen keskustelun kannalta välttämätöntä.

Periytyy Venäjän vallan ajalta



– Jos keskustelu, neuvottelu, päätös tahi asiakirja on tullut muun henkilön tiedoksi, taikka jos asiakirja on joutunut tämän käsiin, ja jos hän tahallansa siitä jotakin ilmaisee, julkaisee taikka tekee tiettäväksi, vaikka hän tietää, että asia on pidettävä salassa; rangaistakoon vankeudella vähintään yhdeksi vuodeksi taikka vähintään kahdensadan markan sakolla.