Helsingin vankilassa on ovi, jonka taakse ei pääse yksikään ulkopuolinen ja jonka sisällä olevista vangeista vaietaan täysin

Eristysosaston valvomon viereisessä ovessa on merkki, joka kieltää jyrkästi sisään menemisen ulkopuolisilta.

Oven takana on sellit neljälle vangille, jotka vaativat erityistä erillään oloa muista vangeista.

– He voivat olla mediasta tuttuja vankeja, heillä voi olla tuomionsa takia turvallisempaa olla suojassa muilta tai he pelkäävät. He saattavat itse vaatia muista erillään oloa tai sitten vankilaviranomaiset päättävät niin heidän puolestaan, yksi vartijoista selvittää.