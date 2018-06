Hovioikeus: Aarnio-jutun päätöstä saadaan odottaa ensi vuoteen

Torstaina hovioikeudessa on kuultu Aarnion puolustuksen loppupuheenvuoro. Iltapäivätauolle mentäessä MTV kysyi puheenjohtajalta koska jutun päätös olisi mahdollisesti tulossa.

Aarnio-vyyhtiä on käsitelty tuomioistuimissa joulukuusta 2014, jolloin Trevoc haaran käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa. Sen tuomio on lainvoimainen, mutta kesällä 2015 käräjäoikeudessa alkaneen mammuttimaisen huumejutun käsittely on yhä kesken.