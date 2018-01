Huumeissa ajanut Jari Sillanpää ja levy-yhtiö pysyivät sakkotuomiosta vaiti – nettisivuille ilmestyi kuitenkin viesti

Sillanpää myönsi syyllisyytensä



Sakot vievät liki kymmenesosan vuosituloista



Oikeus toteaa päätöksessään, että 50 päiväsakkoa on yleisen käytännön mukainen rangaistus Sillanpään syyksi luetuista rikoksista. Yhden päiväsakon määrä on Sillanpään tapauksessa 475 euroa.

Sillanpää nousi julkisuuteen vuonna 1995, kun hänet valittiin tangokuninkaaksi. Hänen vuonna 1996 julkaistu esikoislevynsä Jari Sillanpää on edelleen Suomen myydyin äänite, jota on myyty 272 940 kappaletta. Sillanpää on edustanut Suomea Euroviisuissa vuonna 2004. Siltsunakin tunnettu laulaja on 2010-luvulla tullut tutuksi myös Vain elämää -tv-sarjasta, jossa hän on esiintynyt kahdella tuotantokaudella, viimeksi viime syksynä.