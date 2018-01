Itä-Uudellamaalla asuntomurtojen sarja, poliisi sai tekijäjoukon kiinni rysän päältä – epäillään tehneen yli 20 asuntomurtoa

Kiinniotetut epäillyt on tänään vangittu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä myös muista asuntomurroista. Viime syksyn ja loppuvuoden aikana Itä-Uudenmaan poliisi on kirjannut yli 20 asuntomurtoa. Asuntomurtoja on sattunut alueella poikkeuksellisen paljon.