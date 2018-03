Jälleen uusi liivijengi Suomeen? Moottoripyöräkerho No Surrender hakee jalansijaa

– Näistä kaksi ensimmäistä ovat selkeästi tulleet tänne jo sisään ja tämä viimeinen No Surrender on tällä hetkellä meillä seurannan kohteena, rikostarkastaja Ari Lahtela sanoo illan Rikospaikka-ohjelman haastattelussa.

No Surrenderin osalta kyse on KRP:n tiedustelutiedosta, jonka mukaan jengi mahdollisesti hakee jalansijaa Suomesta samaan tapaan kuin esimerkiksi Satudarah teki. KRP:n tiedossa on Suomessa asuvia ulkomaisia henkilöitä, joilla on viime aikoina ollut yhteyksiä muualla Euroopan maissa toimiviin No Surrender -jengiläisiin.