Jari Aarnio lähti jo vankilasta, asianajaja ei ole vielä jutellut päämiehensä kanssa: "Uskoisin hänen olevan ilahtunut"

"Varmasti ilahtunut"

Aarnio pääsi Vantaan vankilasta pois tänään iltapäivällä pian hovioikeuden istunnon päättymisen jälkeen. Vartija kävi ilmoittamassa paikalla oleville kuvaajille kolmen maissa, että Aarnio on jo poistunut vankilasta.

– Uskoisin, että hän on siitä ilahtunut. En ole pystynyt hänen kanssaan vielä puhumaan. Aina kun vapauttamista vaaditaan, niin tietenkin sitä toivotaan.

– Kaikille meille tämä on ollut varsin raskas ja pitkä prosessi, joten on tietenkin huojentavaa, että tämä on nyt päättynyt, Leppiniemi sanoo.