Jari Aarnio MTV:lle ensimmäisestä vuorokaudesta vapaudessa: "Tuoppi olutta maistui aika hyvälle puolentoista vuoden jälkeen"

Hän ei vieläkään ole kertomansa mukaan saanut omaa puhelinta, vaan media-asiat on hoidettu lainapuhelimen avulla.

"Juhannuksen tienoilla alkaa tasoittua"

Aarnio on myös viettänyt kuluneet noin 24 tuntia läheistensä luona keskustan alueella, mutta on myöhemmin palaamassa kotiosoitteeseensa. Ensimmäiset vapaahetket on käytetty läheisten kanssa.