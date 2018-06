Jari Aarnio oli saunassa kuullessaan vapautumisestaan: "Vankilan apulaisjohtaja tuli sanomaan, että pakkaa kamasi"

– Olin punttisalin jälkeen päiväsaunassa vankilassa, kun apulaisjohtaja tuli sinne sanomaan, että näin on käynyt, pakkaa kamasi, Aarnio kertoo puhelimitse MTV Uutisille.

Löylyt vielä ilouutisen jälkeen

– Ei sitä voi miettiä etukäteen, mitä oikeuden jäsenet pohtivat. He tekevät oman ratkaisunsa ja voi vain hiljaa toivoa, että näin kävisi.

– Otettiin siinä rauhassa vielä toiset löylyt ja kaverit, jotka olivat siinä kanssani, yhtyivät ilooni. He sanoivat, että on hieno homma, että olen jaksanut taistella. He olivat vilpittömästi iloisia puolestani, Aarnio kertoo.