Jari Aarnio Radio Rockilla oikeudenkäyntiensä kestosta: "Luulen, että se on kirkkaasti Suomen ennätys"

Kiinnioton jälkeen Aarnio vangittiin oikeudessa, ja sen jälkeen hänellä on ollut sekä seurantalaitehankintoihin liittyvä Trevoc-oikeudenkäynti käräjä- ja hovioikeudessa että huumausaine- ja virkarikosjuttu molemmissa oikeusasteissa.

– En ole ihan tarkkaan pitänyt lukua, mutta yhteensä olen vieraillut oikeussalissa noin 250 kertaa. Luulen, että se on kirkkaasti Suomen ennätys, ja en tiedä vaikka olisi maailmanennätyskin, Aarnio totesi Radio Rockin haastattelussa.

Ennätyksellisen pitkät käsittelyt

– Kun kaikki lasketaan yhteen, niin kyllä näitä (Aarnioon liittyviä) juttuja on varmaan käsitelty pisimpään oikeudessa Suomessa, Leppiniemi sanoo.

Maisema kalterin takaa

Aarnio ei ole ollut paikalla oikeudessa kaikkina istuntopäivinä, joten hänen asianajajansa Riitta Leppiniemi on ollut oikeussalissa Aarnio-juttujen vuoksi vielä paljon Aarniota itseään enemmän.

– Päivät ovat aika pitkiä. Se on noin 10 tuntia, kun aamulla lähdetään vankilasta ja tullaan aikanaan pois. Ne on kovia päiviä ja henkisesti erityisesti, hän kertoi.

– Kun kaupungin halki ajetaan autolla, niin siinä näet tuttuja maisemia, mutta maisema on raidallinen, siinä on kalterit ikkunassa. Et näe mukavaa kuvaa, vaan muistat koko ajan, että katsot maisemaa kaltereiden takaa, hän vastasi.