Järjestäytyneen rikollisuuden määrässä huima kasvu, jäseniä noin tuhat – Keskusrikospoliisi: "Ruotsi on meitä edellä, mutta perässä tullaan"

Ruotsissa kuoli viime vuonna ampumisten seurauksena yli 40 ihmistä. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin. Maassa on ollut viime aikoina erityisen paljon räjähdyksiä ja rikollisten välienselvittelyä. Viimeisin räjähdys sattui Malmön Rosengårdissa, jossa toimistorakennuksen julkisivu vahingoittui. Alueella on tällä hetkellä noin 200 jengiläistä, jotka ovat mukana 4-5 käynnissä olevassa konfliktissa. Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet Malmön lisäksi myös muualla Ruotsissa. Usein kohteena ovat poliisit.