Joensuun yökerhopuukotus: Järjestyksenvalvoja yritti estää puukottajia pakenemasta ja sai itse veitsestä – "Hän toimi nopeasti ja uhrasi oman turvallisuutensa"

Kaikkien uhrien vammat ovat poliisin mukaan erittäin vakavat ja heidät on toimitettu sairaalaan.

Ilonaa pyörittävän Restamaxin toimitusjohtaja6992086 ei muista yhtä vakavaa tapausta omalta uraltaan. Hänen mukaansa tärkeintä on nyt, että henkilökunta saa kriisiapua.

"Uhrasi oman turvallisuutensa"



– Järjestyksenvalvoja on toiminut erittäin nopeasti ja uhrannut oman turvallisuutensa.

Uhreja saattaa olla enemmänkin



Poliisi etsii kahta epäiltyä tekijää, jotka ehtivät paeta paikalta juosten etelään päin. Paikalta paenneista miehistä toinen on hoikka ja siilitukkainen. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit. Toinen miehistä on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevampi ja pukeutunut vihreään kauluspaitaan, lippalakkiin sekä tummiin, polvipituisiin housuihin ja tennareihin. Kumpikin miehistä on poliisin mukaan noin 175–180 senttiä pitkä.