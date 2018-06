Juhannustappo muuttuikin murhaksi: Rauhanturvaajaveteraani surmattiin julmasti mattoveitsellä asuntonsa vessaan

Ei soittanut apua uhrilleen, vei pankkikortit

Syyttäjä: Tekijän kertomus muuttui

Väärä kertoi, että oli lyönyt uhria tämän ollessa seisovassa asennossa. Verijälkitutkimuksen mukaan suurin osa veriroiskeista WC:n seinällä on ollut kohtalaisen matalalla viitaten siihen, että uhri oli ollut suurimman osan veitseniskujen tekoajasta lattiatasossa makaamassa lattialla.

– Uhri on ollut huomattavasti Väärää iäkkäämpi. Asiassa esitetty selvitys ei tue sitä, että Väärä olisi joutunut uhrin sellaisen oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi, jota vastaa hätävarjelu olisi ollut oikeutettua, hovioikeus toteaa.

Uhri olisi voinut jäädä henkiin

Hovioikeus toteaa myös, että vessasta on hyvin lyhyt matka asunnon ulko-ovelle, joten Väärällä olisi ollut mahdollisuus poistua asunnosta jo aiemmin.

– Merkillepantavaa on myös se, että jos Väärä olisi hälyttänyt uhrille välittömästi apua, ei voida pitää poissuljettuna mahdollisuutta, että uhri olisi jäänyt henkiin.

Uhrista löytyi 19 veitsellä tehtyä vammaa. Osa vammoista on ollut torjuntavammoja ja osa on jäänyt pinnallisiksi. Kaulalla olleiden viiltohaavojen yhteispituus on ollut 20 senttimetriä. Puukottaminen loppui vasta, kun veitsen terä katkesi.