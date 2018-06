Juniorijalkapalloilija surmasi ex-tyttöystävänsä ja itsensä – "Hän ei pystynyt jatkamaan elämäänsä sen jälkeen, kun hän surmasi naisen"

Mies kontrolloi naista

Esitutkinnassa nuorten läheiset kertoivat, että naisella ja miehellä oli aluksi erittäin hyvä ja onnellinen parisuhde. He tapasivat toisensa lukion ensimmäisellä luokalla vuonna 2013, kun kumpikin oli 16-vuotias. Suhde päättyi vuonna 2016.

Läheinen isänsä kanssa

– Alussa sain kuvan, että poika oli tosi hyvä tyyppi ja näki, että he tykkäsivät toisistaan, naisen isä kertoi esitutkinnassa.

Pari kolme viikkoa tämän jälkeen tytär soitti isälleen ja kertoi, että he olivat eronneet, poika oli jättänyt hänet. Tyttö kertoi haluavansa muuttaa takaisin kotiin isänsä luo Vaasaan ja se sopi isälle. Nainen muutti Tammisaaresta Pohjanmaalle heinäkuun lopussa 2016.

Isä kysyi tekisikö poika jotain

Naisen isä huomasi, että nuori mies soitteli edelleen eron jälkeen hänen tyttärelleen. Mies tarkisti missä nuori nainen on ja suuttui, jos tämä ei vastannut puheluihin. Kerran mies tuli ilmoittamatta yllätyskäynnille Vaasaan.

Poika vaikutti hyvältä

Äiti kuvaili tytärtään lämminsydämiseksi ihmiseksi, joka välitti paljon kaikista. Nuori nainen halusi, että kaikilla on asiat hyvin.

Pidettiin kilttinä



– Mies on äärimmäisen kiltti ihminen ja oikeasti hän välittää toisista ihmisistä. Vihaisena hän voi sanoa ilkeitä asioita, mutta yleensä hän puolusti ihmisiä, nainen kuvaili.

Sisko oli huolissaan veljestään



Poikaystävä tuli etsimään naista



Pian poliisi tuli kertomaan ystävälle ja poikaystävälle, että jotakin kauheaa oli tapahtunut, mutta he eivät voineet kertoa mitä.

Mies oli sisukas ja positiivinen



– Hän oli sisukas ja suhtautui positiivisesti elämään. He olivat rakastuneita toisiinsa tytön kanssa, lapsuudenystävä kertoi.

Vanhemmat eivät pelänneet mitään



– He olivat maailman onnellisin pari, kun he tapasivat. Tyttö oli tavannut prinssinsä ja poika prinsessansa. Loppuaikoina kun he asuivat yhdessä, käsitin että heillä oli riitoja ja suhde oli muuttunut kiivaammaksi, isä kertoi.