Kadonneen Piia Ristikankareen kotitalo syynätään vielä kerran lattiasta kattoon – ”Etsintä tehdään sellaisella varmuudella, että ihan varmasti tiedetään, että hän ei ole siellä"

– Olen kyllä taipuvainen uskomaan, ettei heillä ole tekemistä asian kanssa. Mutta puhutaan uskomuksesta, ja se on eri asia kuin varma tieto. Asia on yhä tutkinnan alla, Heinonen sanoo.

Poliisi haluaa katoa huhuilta siivet

"Vaikea nähdä, ettei koskaan selviäisi"

– Vaikea sitä on nähdä, että tämä ei koskaan selviäisi. Se, saadaanko tekijää koskaan kiinni, on toinen juttu. Jos Piia jostain löytyisi, se helpottaisi paljon tutkinnan suuntaamista. Se on tällä hetkellä suurin ongelma, kun ei yhtään tiedetä, missä Piia on.