Käräjäoikeus ratkaisee tänään: Vangitaanko sarjakuristaja murhasta epäiltynä?

Video: Sarjakuristajan uudesta murhasta on tihkunut lisätietoja. Poliisi vaatii Penttilää vangittavaksi.

Esitutkinta alkuvaiheessa

Poliisi sanoi tutkivansa tapausta murhana, koska on syytä epäillä, että rikos on tehty vakaasti harkiten ja sitä on kokonaisuutta arvostellen pidettävä törkeänä.