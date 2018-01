Käräjätuomari MTV:n erikoishaastattelussa: Oli kova paikka, kun pikkutyttö juoksi saliin kesken tuomion lukemisen

– Ei vankeusrangaistuksen langettaminen tunnu itsessään pahalta. Se on luonnollinen seuraus tutkinnan ja oikeudenkäynnin jälkeen, 14 vuotta käräjätuomarina työskennellyt Petra Spring kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Spring on ollut mukana hankkeessa, jossa on ehdotettu Suomeen mediatuomareita. Sen tarkoituksena on lisätä tuomioistuinten osallistumista julkiseen keskusteluun ilman, että riippumattomuus ja puolueettomuus kärsivät.