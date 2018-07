Keuruun henkirikoksen tapahtumat saivat poliisin muuttamaan rikosnimikettä – mies ja nainen pidätetty epäiltynä murhasta

Tutkinnanjohtaja Kari Aaltio kertoo MTV Uutisille, että tällä hetkellä kaksi ihmistä on pidätetty todennäköisin syin epäiltynä keski-ikäisen miehen murhasta.

Epäillyt ovat kaksi keski-ikäistä henkilöä, keuruulainen mies ja nainen. Kahta muuta henkilöä on velvoitettu olemaan läsnä esitutkinnassa.

Aiemmin poliisi kertoi yhden ihmisen olevan epäiltynä rikoksesta. Poliisin mukaan mies on pääepäilty.

– Rikoksesta epäilty nainen tietää asiasta enemmän kuin kertoo poliisille. Emme tiedä vielä alkutilanteita, jonka vuoksi myös hän on epäilty, Aaltio avaa.

"Taustalla on jotain, jota emme tiedä"

Poliisin mukaan on mahdollista, että myös kolmas kuulusteltu henkilö on osallinen rikokseen. Poliisin mukaan rikoksen pääepäillyllä on aiempaa rikostaustaa, mutta toisen epäillyn rikostaustasta Aaltio ei vielä toistaiseksi osaa kertoa.