Kiteeläisnaisen epäillään huijanneen hyväuskoisilta noin 58 000 euroa – valehteli olevansa vakavasti sairas

Esitutkintaa on tehty vuoden 2017 kesästä alkaen, ja siinä on tutkittu yhteensä kuutta rikosilmoitusta petoksista ja törkeistä petoksista. Uhreja on 15, joista 12 yksityishenkilöitä. Epäillyt teot ovat tapahtuneet vuosina 2010–2017.