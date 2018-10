Kolme Joutsan murhaepäiltyä vangittiin käräjillä – Kuortin ABC:n läheltä löytynyt uhri oli joutsalainen 35-vuotias mies

Poliisi on kertonut, että epäilty henkirikos tapahtui yhden kiinniotetun asunnossa Joutsan Leivonmäellä. Miehet ovat kaikki joko kotoisin Joutsasta tai heillä on jonkinlainen kytkös paikkakunnalle. Poliisi on sanonut aiemmin myös, että tapauksessa ei vaikuta olevan jengikytköksiä tai viitteitä perheasioista.