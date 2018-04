Kolme ventovierasta pahoinpiteli miehen henkihieveriin – olisi menehtynyt ilman ripeää hoitoa

Uhri sai vammoja eri puolille kehoa. Rikoskomisario Mikko Minkkinen kertoo, että tekotapa on ollut julma ja teko on kestänyt pitkään. Teossa on käytetty muun muassa teräasetta, ja osa uhrin vammoista on ollut hengenvaarallisia. Uhri pahoinpideltiin kerrostaloyhtiön parkkipaikalla.