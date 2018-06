KRP julkaisi Suomen 8 etsityimmän henkilön listan – mukana Janne "Nacci" Tranberg: Oletko nähnyt heitä?

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Keskusrikospoliisi on yhdessä muiden viranomaisten kanssa koonnut listan Suomen etsityimmistä henkilöistä. Henkilöt on joko tuomittu törkeistä rikoksista tai epäillään sellaisista. Yhteensä Suomi on etsintäkuuluttanut kansainvälisesti noin 130 henkilöä eurooppalaisen tai pohjoismaisen pidätysmääräyksen perusteella.

Poliisin mukaan aiempina vuosina yleisövihjeitä on saatu runsaasti, ja useita henkilöitä on niiden ansioista saatu kiinni Suomesta ja ulkomailta.

Oheisen listan henkilöitä koskevat tiedot ja havainnot pyydetään välittämään keskusrikospoliisille puhelinnumeroon 0504401800 tau sähköpostilla osoitteeseen wanter.krp@poliisi.fi.



Ahonen, Tuomo Antti

Vuonna 1977 syntynyttä Ahosta etsitään kahden eurooppalaisen pidätysmääräyksen voimin. Häntä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta, minkä lisäksi hänellä on suorittamatonta vankeusrangaistusta noin 1 vuosi 3 kuukautta. Ahonen on Suomen kansalainen. Ahosen on epäilty oleskelleen esimerkiksi Espanjassa.

GHANNOUM, Kutaibah

Syyrian kansalaista Kutaibah Ghannoumia epäillään törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Vuonna 1987 syntyneen miehen epäillään hyötyneen rikoksesta ainakin 220 000 euroa.

Kellokumpu, Jani Juhani

Kellokumpu on etsintäkuulutettu Ruotsin viranomaisen laatiman eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella. Kellokummun pidätysmääräykset liittyvät epäiltyihin törkeisiin kuolemantuottamuksiin. Kellokumpu on Ruotsin kansalainen, ja hän saattaa oleskella Suomessa. Kellokumpua epäillään kesällä 2016 Haaparannalla tapahtuneesta törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Kohnepushi, Aram

Vuonna 1988 syntynyt Kohnepushi on Iranin kansalainen, jota epäillään yhteensä yli 30 törkeästä petoksesta, törkeästä väärennöksestä ja muista rikoksista. Epäillyillä rikoksilla on poliisin mukaan saavutettu noin 600 000 euron hyöty. Kohnepushi puhuu arabian lisäksi suomea ja hänellä on myös sukulaisia Suomessa.



Lehmusmetsä, Ville Tapani



Lehmusmetsän eurooppalainen pidätysmääräys koksee suorittamatta olevaa rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta. Rangaistus on pituudeltaan noin 7 vuotta 5 kuukautta. Lehmusmetsä on syntynyt vuonna 1982 ja on Suomen kansalainen. Lehmusmetsän tuomio liittyy Kouvolaan rekalla tuotuun vahvaan amfetamiiniin.



Lundberg, Stig-Ole



Vuonna 1986 syntyneellä Lundbergillä on suorittamatta noin 3 vuotta 8 kuukautta rangaistusta muun muassa törkeästä ryöstöstä ja törkeästä huumausainerikoksesta. Lundberg on Suomen kansalainen.



Olkkonen, Arto Sakari



Olkkosesta on eurooppalainen pidätysmääräys, joka koskee tämän suorittamatta olevaa noin 1 vuoden 11 kuukauden rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta. Hän on Suomen kansalainen ja syntynyt vuonna 1971.



Tranberg, Janne Petteri



Vuonna 1974 syntyneestä Suomen kansalaisesta Janne Tranbergistä on annettu kaksi suomalaista pidätysmääräystä, jotka koskevat epäiltyjä törkeitä veropetoksia ja suorittamatta olevaa noin 1 vuoden 9 kuukauden rangaistusta.