Poliisi tutkii tappona ja tuhotyönä: Parikymppinen mies kuoli liekkeihin – huppumies poistui kiireellä paikalta

Keskusrikospoliisi (KRP) pyytää nyt havaintoja tummiin vaatteisiin pukeutuneesta miehestä, jonka pään yli oli vedetty hupparin tai takin huppu ja jolla oli selässään tumma reppu tai laukku. Mies poistui juuri ennen tulipalon havaitsemista Österbyntie 9 A:n rappukäytävästä. Mies on noin 180–185 senttiä pitkä.

Poliisi on jo kuullut epäiltyinä neljää alle kolmekymppistä, joista osa on ollut aiemmin kiinni otettuina. He kuuluvat rapusta poistuneen miehen tuttavapiiriin. Osaa heistä poliisi epäilee osallisuudesta rikokseen. Poliisi on kertonut aiemmin, että oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa ruumiista löytyi väkivallan merkkejä.