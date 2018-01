KRP: Ulkomaalainen järjestäytynyt rikollisuus hermostuttaa suomalaisjengejä

– Vuonna 2000 meillä oli kolme organisaatiota ja 8 ryhmää, jotka sijoittuivat pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja etelään. Nyt meillä on 8 organisaatiota ja 89 ryhmää, yhteensä noin tuhat jäsentä. Kasvu on ollut valtava, Ahlgren sanoi.

Vakavaa vihanpitoa ilmassa

– Suomessa vaikuttavien sinänsä aika pienten jengien ja rikollistahojen välillä on kilpailua, ja sellaista tietoa tulee, että siellä on hermostuneisuutta. Kilpailu on kiristynyt. On uusia pieniä jengimuodostelmia ja täkäläiset jengit perustavat uusia osastoita.