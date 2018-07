Kuka murhasi Piian 30 vuotta sitten? Henkirikosta pimittävä henkilö on hyvin poikkeuksellinen – "He vaikuttavat ulkoisesti normaaleilta, jopa miellyttäviltä"

Keskiviikkona MTV Uutiset kertoi, että keskusrikospoliisi on saanut useita yhteydenottoja tapauksen vuoksi ja Ristikankareen katoamisillalta on tutkinnassa selvinnyt uusi yksityiskohta.

– He ovat hyvin kylmänrauhallisia, lungeja, reagoimattomia ihmisiä, jotka myös pystyvät tekemään mitä tahansa kammottavaa ja katsomaan kammottavia asioita vierestä ilman, että he reagoivat, Lauerma kuvailee.

Vaikea tunnistaa

Lauerman mukaan suurella todennäköisyydellä henkirikoksen tehnyt ja siitä kiinni jäämättä selvinnyt ihminen on juuri tällainen poikkeushenkilö, jolla on vahvoja psykopaattisia piirteitä.

– Sellaisen henkilön tunnistaminen laajan yleisön joukosta on hyvin vaikeaa, jopa mahdotonta, koska he vaikuttavat ulkoisesti yleensä normaaleilta ja miellyttäviltä, jopa oikein hauskoilta ja luotettavilta.

– Jos heidät olisi helppo tunnistaa, niin eivät he menestyisi. He pystyvät yllätyksiin ja se mahdollistaa heille elintilan, tietynlaisen ekologisen lokeron.

Täydellisen tunteettomia



Useita henkirikoksia tehneissä sarjamurhaajissakin on kuitenkin eroja ja he ovat taustoiltaan ja motivaatioltaan erilaisia ihmisiä.

– He voivat hyvin elää 30 vuotta normaalisti meidän muiden keskuudessa. Kuten sanottu, he ovat hyvin harvinaisia poikkeusihmisiä.

Osaavat teeskennellä



– On henkilöitä, jotka ovat kiinni jäätyään raportoineet helpotuksesta, mutta on hyvin vaikea arvioida, onko raportoitu kokemus todellinen. Kun henkilö, joka on tätä laatua, kertoo jotain itsestään, niin se on vasta kertomus, Lauerma huomauttaa.