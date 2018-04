Kuolleena löydetty ammattirikollinen muistetaan huumeista ja palkkamurhasta, jonka uhria ei koskaan löydetty – epäillään tulleen itse tapetuksi

Palkkamurha, jonka uhri katosi

Kantoi kuolleen kelloa



– Siel o meit kolme, molempii käsiin ja yks... on nii vittu työläst hommaa, hän kuvaili surmatyötä.

– Se o montussa... pantu sinne... se o kadonnut... sillo ku asia on hoidettu... kaikki on poltettu... ei oo mitään missää... vanhaa mallii, tiedätsä... ja sitte sinne... kukaan ei tiedä, kukaan ei löydä... ei tuu katkuu... sillälai me hoidetaan asiat.