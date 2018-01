Kuopion vankilan sellipalon syynä ahdistus? – Vankilanjohtaja: "Vanki voi ykskaks suivaantua jostakin"

– Harkitaan sitten kokonaisuudesta, mikä on järkevää, hän sanoo.

Selli kestäisi suurenkin kokon

– Rakenteet ja ovikin kestävät vaikka minkälaisen kokon polttoa tunnin ajan ennen kun paikat alkavat rapistua. Se on mitoitettu eri tavoin kun toimisto tai kerrostalot, hän kertoo.

Tulipaloja joka vuosi

– Aines on sellaista, että mielenterveysongelmia on valitettavan paljon. Vanki voi myös ykskaks suivaantua jostakin, yleensä omista asioistaan, ja hetken mielijohteesta keksiä sytyttää palon. Erilaisia syitä ja variaatioita on lukematon määrä, hän kertoo.