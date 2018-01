Kuvat: Nainen piti kahdeksaa koiraansa järkyttävissä oloissa sotkun keskellä – etsivät ruokaa roskapusseista

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan nainen on pitänyt enimmillään kahdeksaa englanninspringerspanielia, jotka hän on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättänyt vaille tarpeellista hoitoa tai ravintoa.

Kahdella koiralla on ollut hännän karvapeite kulunut ja hännän ihossa on ollut paksuuntumia. Yhdellä koiralla turkki on ollut huonokuntoinen ja sen ihon alla on ollut patteja. Osalla koirista turkki on ollut takkuinen.