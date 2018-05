Kymmenen syytettynä Turun parkkimittarihuijauksessa – automaateista vietiin reilut 1,6 miljoonaa euroa

Epäilyn mukaan osa vastaajista on usean vuoden ajan vienyt kolikoita Turun kaupungin pysäköintiautomaateista.

Turun kaupungin mukaan anastettujen rahojen yhteissumma on reilut 1,6 miljoonaa euroa.

Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet törkeästä kavalluksesta, törkeästä varkaudesta sekä kätkemisrikoksesta ja törkeistä rahanpesuista.

Yhteensä syytettynä on kymmenen henkilöä. Heistä kaksi on ollut pysäköintiautomaattien rahastajia. Osassa teoista on ollut mukana ulkopuolinen henkilö. Seitsemän muuta ovat osallistuneet rahojen kätkemiseen, vaihtamiseen sekä käyttämiseen.