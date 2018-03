Lahti on Suomen piripääkaupunki – Poliisi Rikospaikassa: Jätevesitutkimustulokset tukevat tätä käsitystä

Hirvosen mukaan reilusti yli puolet, jopa noin 80 prosenttia Lahteen tulevista huumeista jatkaa edelleen matkaansa. Järjestäytyneellä rikollisuudella on keskeinen rooli huumeiden välittämisessä Lahdesta muualle Suomeen.

– Täällä on jo kauan sitten perustettuja rikollisjengejä. Alueella Cannonball ja United Brotherhood toimivat tällä hetkellä aktiivisesti, Hirvonen sanoo.

– Aseita on tosi paljon ja takavarikkoja tehdään paljon.

Lahdesta on aina puhuttu myös Suomen Chicagona, mutta Hirvonen ei tälle vertaukselle lämpene.

– Se on leima, joka on aikanaan lyöty, mutta tällä hetkellä se ei pidä paikkansa. Väkivaltarikollisuuden määrät ovat laskeneet ja henrikoksiakin on suhteellisen vähän.