Lapsen pahoinpidelleen epäsiistin partasuun henkilöllisyydestä ei tietoa

Muutamia vihjeitä tullut

Rikosylikonstaapeli Jonna Arifullen kertoo, että tekijän henkilöllisyys ei ole vielä selvinnyt poliisille. Muutamia vihjeitä on tullut, ja poliisi on niitä tarkistanut.

Epäilty on noin 50–60-vuotias, hänellä on partaa ja hän on olemukseltaan epäsiisti. Tapahtumahetkellä hänellä oli yllään vaaleanharmaa takki ja siniset farkut.