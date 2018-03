Lapsenlapsi sytytti riidan päätteeksi talon tuleen – sisällä pyörätuolissa ollut isoäiti ja kehitysvammainen poika kuolivat

Nainen sytytti tuleen viime vuoden marraskuussa Kangasalla sijaitsevan omakotitalon. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan nainen sytytti omakotitalon autotallissa ollutta kankaista materiaalia palamaan. Materiaali on ollut joko kankainen puutarhahanska tai ”auton öljyrättirytkyjä”.

Riiteli isoäitinsä kanssa ennen tulipalon sytyttämistä

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan nainen on ollut illalla noin kello 20-22 välisenä aikana ennen palon sytyttämistään vierailulla isoäitinsä, tämän puolison sekä setänsä luona. Naisella oli ollut riitaa isoäitinsä kanssa.

Nainen on ollut tietoinen isoäitinsä liikuntarajoitteesta ja muistisairaudesta sekä setänsä cp-vammasta. Syyttäjän mukaan nainen on nähnyt tai kuullut, kun hänen setänsä on mennyt huoneeseensa nukkumaan tai ”pötköttään”.