Mäntyharjun kemikaalipäästöstä esitutkinta – syyllistyikö joku tahallaan huolimattomuuteen?

Kansalaisilta paljon yhteydenottoja

Tutkinta on käynnistetty Etelä-Savon Ely-keskuksen tutkintapyynnön ja kansalaisten yhteydenottojen perusteella. Ely-keskuksen tutkintapyynnön perusteella on syytä epäillä, että tapauksen johdosta vaarallista kemikaalia on päässyt ympäristönsuojelulain vastaisesti maaperään ja edelleen vesistöön. Vaikutustenarviointi on kesken, mutta päästön seurauksena on aiheutunut mm. luonnonvarojen käyttämisen estymistä ja vahinkoa omaisuudelle ja sen käytölle.