Miehet kiduttivat tuttavaansa vesikidutuksella 40 euron tähden – lähettivät vaimolle kuvan murjotusta miehestä

Miehet halusivat myös toiselle miehistä 40 euroa, joten he yrittivät saada rahaa myös miehen vaimon tililtä, jonka kortin he myös olivat saaneet haltuunsa. Mies ei tunnuslukua kuitenkaan muistanut.

Uhkailua sormien katkomisella ja vesikidutusta

”Kerro se koodi, koska mua hakataan”

Vuosien rangaistus

– Käräjäoikeus katsoo myös, että [tuomitut] ovat tehneet, ryöstön erityisen raa'alla ja julmalla tavalla kohdistamalla vesikidutusta [uhriin] ja lyömällä puukolla hänen sormiensa väliin ja he ovat käyttäneet ryöstössä teräasetta, veistä ja/tai puukkoa. Ryöstöä on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, koska väkivallan käyttö on kestänyt pitkän aikaa noin kaksi tuntia ja koska [tuomitut] ovat yhdessä kohdistaneet puolustuskyvyttömään [mieheen] hänen omassa kodissaan vakavaa väkivaltaa ja sen uhkaa.