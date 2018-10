Miehet myivät Subutexia TOR-verkossa ympäri Suomen – kotietsinnöissä löytyi vaarallisia aseita, räjähteitä ja kymmeniä tuhansia käteistä

Epäillyt miehet asuvat Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomessa ja heidän kerrotaan syntyneen 80-luvun puolivälissä. Huumeita on välitetty kesästä 2017 kevääseen 2018 saakka.

Subutex-tabletteja on myyty useita tuhansia.

Kotietsinnässä löytyi käteistä, aseita ja räjähteitä

– Kotietsinnöissä löytyi yhteensä neljä pitkää, kiväärityyppistä asetta sekä yksi pistooli. Osa aseista on luokiteltu erittäin vaarallisiksi. Aseissa on ollut esimerkiksi sarjatuliominaisuus tai ne ovat olleet helposti muunnettavissa sellaisiksi, rikoskomisario Jukka Lakkala kertoo MTV Uutisille.

Huijauksella yli 100 000 euron vahingot

Puhelimia myytiin hankintahintaa pienemmillä hinnoilla ja kaikki tilatut puhelimet on jätetty maksamatta tavaroiden toimittajille. Myyntitulot on poliisin mukaan otettu omaan käyttöön. Tavarantoimittajille on koitunut petoksesta yli 100 000 euron vahingot.