Miestä ammuttiin päähän ikkunan läpi Kokkolassa, yksi pidätetty – Poliisi: "Emme pysty sanomaan, onko ampujia ollut yksi vai useita"

Kokkolan poliisi on jatkanut tänään uudenvuodenaaton ampumistapauksen tutkintaa. Poliisin kuultavana on ollut yli kymmenen ihmistä, joista suurin osa on ollut talossa tapahtumahetkellä. Poliisi on pidättänyt yhden henkilön, jonka osuutta tapahtumiin tutkitaan.