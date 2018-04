Miestä kuristettiin polkupyörän mustekalalla ja piestiin vyöllä – tuomio taposta

Oikeus tuomitsi Toni Petteri Kauppilan, 26, yhdeksän vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen muun muassa taposta ja kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta. Hän on valittanut maaliskuun tuomiostaan, ja juttu on etenemässä hovioikeuteen. Mies on kiistänyt tapon ja sanonut yrittäneensä elvyttää uhria.