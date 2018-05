Miksi sarjakuristaja Michael Penttilä on saanut olla vapaalla jalalla? Katso, mitä murhaepäilystä tiedetään

MTV Uutiset paljasti tänään, että poliisi epäilee sarjakuristajana tunnettua Michael Penttilää murhasta . Miehen uhrina oli MTV:n lähteen mukaan mahdollisesti prostituoitu. Penttila otettiin kiinni kotoaan Helsingin Siltamäessä, ja hän on nyt pidätettynä.

"Mikä on tuomareiden vastuu?"

Penttilä on tappanut aiemmin kolme ihmistä: oman äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naisen.

– Niissä on aina sama kaava: Hän on vankilasta vapauduttuaan syyllistynyt uuteen rikokseen ja pyrkinyt niissä tilanteisiin, missä hän on kaksin uhrin kanssa, kertoo MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen.