MTV:n toimitusjohtaja Nordlund mediapomon salakatseluepäilystä: "Olen pettynyt kyseisen henkilön toimintaan"

– Henkilö on vapautettu tehtävästään ja nyt rakennetaan kokonaiskuvaa siitä, mitä on tapahtunut.

– Tämä on erittäin valitettava tapahtuma, Nordlund sanoo.

Poliisi tutkii salakatseluepäilyjä

Poliisi on löytänyt miehen hallusta videot neljästä naisesta, joiden kanssa mies on harrastanut seksiä. Tutkinta on vielä alkuvaiheessa, eikä poliisi tiedä onko kaikissa tapauksissa kyse luvatta kuvaamisesta.