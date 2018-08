MTV Seinäjoella: Murhapoltosta syytetty perheenisä väittää saaneensa yhteyden Maan ulkopuoliseen elämään – "En ole normaali ihminen vaan enkeli"

Yrityksellä ei tuloja

Yhteys avaruuteen

Keksinnöt ja yrityksen toiminta liityvät miehen mukaan "uudenlaiseen kelloteknologiaan". Miehen mukaan hänen keksinnöillään on neljä patenttia. Lisäksi kaksi patenttia on vielä hakuvaiheessa.

Mies oli esitutkinnassa kertonut, että on kehittämänsä teknologian avulla saanut yhteyden maan ulkopuoliseen elämään. Syyttäjä halusi tietää aiheesta enemmän oikeussalissa.

Mies ei kertomansa mukaan tiedä, kehen hän on saanut "yhteyden". Hän ei myöskään ole kertomansa mukaan "tulkinnut" saamaansa "tietoa". Hän on kuitenkin melko varma, että tällä "kanavalla" tietoa mahdollisesti on.