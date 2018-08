MTV Seinäjoella: Murhapoltosta syytetyn miehen käytös kiinnitti huomiota palon aikana - "Hän oli tosi rauhallinen"

"Hän sanoi, että sisällä on vaimoni ja tyttäreni"

- Pysähdyin autotallin nurkalle ja hän (amerikkalaismies) sanoi, että sisällä on vaimoni ja tyttäreni.

Lääkäri teki saman huomion

- Tavallisesti ihmiset ovat huomattavasti enemmän hätääntyneitä, haluavat osallistua pelastamiseen tai haluavat tietoa. Me emme myöskään oikein saaneet häneltä tietoa, onko sisällä ollut enempää ihmisiä kuin he kaksi.

Mies on kiistänyt syytteet. Puolustuksen mukaan tulipalo tuli miehelle yllätyksellä. Mies on myös väittänyt, että hänet on lavastettu syylliseksi.