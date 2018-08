MTV Seinäjoella: Näin äidin hengen vieneen murhapolton tapahtumat etenivät – isä nosti oikeudessa esille lavastuksen ja kuolleen naisen juonen

Tytön ennuste on huono

Perheen tytär sai vakavat vammat ja vaikean aivovaurion. Syyttäjän mukaan tyttö ei pysty kommunikoimaan ja hänen toipumisennusteensa on erittäin huono. Tyttö on hoidettavana hoitolaitoksessa.

Mies löi avovaimoaan päähän

Palo eteni poikkeuksellisen nopeasti

Tapasivat Yhdysvalloissa

Miehen mukaan hänet lavastettiin

– Mies on sanonut, että tulipalon hänet on lavastettu syylliseksi, ja yhtenä tahona on Vatikaani, toisena Suomen valtio. Miehen mukaan hänen syyllisyytensä on poliisin kehittelemä. Yhtenä väitteenä on, että tässä on kyse naisen juonesta, syyttäjä kertoi oikeudessa.