MTV Seinäjoella: Perheenäidin surmannut tulipalo ei voinut syttyä vahingossa – "Mikään normaali tai hidas syttyminen ei meidän mielestä ole mahdollista"

– Lähdimme selvittämään paloa kuin mitä tahansa tulipaloa. Hyvin pian alkoi selviämään, että palo on ollut poikkeuksellisen voimakas ja laaja-alainen. Ja kun aikaikkuna hälytyksen ja pelastuksen paikalle tulon välillä kävi ilmi, ajatukset alkoivat mennä siihen suuntaan, että jotain poikkeuksellista tässä on, hän sanoi.

Polttoainejäämiä lattialla ja vaatteissa

Kahdesta eri sytytyspisteestä kertoo hänen mukaansa myös se, että autotallin ja takkahuoneen välillä on palamattomia tiloja.

Lapsen kertomus tärkeässä roolissa

Syyttäjän näkemys on, että palon sytytti isä. Häntä syytetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä tuhotyöstä. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta.

Perheenisä selitti löydöksiä



Mies on kiistänyt syytteet ja kertonut tulipalon tulleen yllätyksenä. Kertomuksensa mukaan hänet on lavastettu syylliseksi. Hän on myös arvioinut 3-vuotiaan kertomuksen sepitykseksi.