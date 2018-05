MTV seuraa: Turun puukkoiskun oikeudenkäynnissä puidaan terrorismia – Bouanane saapui istuntoon rauhallisena

Abderrahman Bouananea itseään on tarkoitus myös kuulla oikeudessa, jos hänen vointinsa sen sallii.

Syytetty puukotti kymmentä ihmistä viime elokuussa Turun torilla. Puolustus on myöntänyt puukotukset, mutta kiistänyt teon terroristisen tarkoituksen.

Asianajaja: Naisuhrien valikoituminen oleellista

11.30 Pyörätuoliin teon seurauksena joutuneen Hassan Zubierin puolustaja Ari Huhtamäki totesi, että naisuhrien valinta on osa terroristista motiivia.

– Terroristien tuntema tosiasia on se, että naisuhrien valinta herättää pelkoa väestön keskuudessa. He ovat suojattomampia ja puolustuskyvyttömämpiä kuin miehet.

Syyttäjä kuitenkin huomautti, että terrorismiteeman kannalta on oleellista Isisin suhde muuhun maailmaan.

– Me taas näemme tämän vastakkaisasettelun Isis vastaan muu maailma, joka sisältää myös muut kuin Isisiin kuuluvat muslimit.

"Tarkoitti, että Isis ottaisi teot nimiinsä"

– Näyttö osoittaa, että Bouanane on tarkoittanut, että Isis ottaa teot nimiinsä, mikä olisi saattanut lisätä tämän teon pelotevaikutusta Suomessa ja maailmanlaajuisesti,

Teko on ollut myös aiheuttanut pelkoa uhrien lähipiiriä laajemmassa joukossa. Teko on ollut myös julisuushakuinen, ja sen toteuttamisessa on ollut monia Isisin tavaramerkiksi muodostuneita piirteitä.