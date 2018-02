MTV Tukholmassa: Carolinan poika murhattiin keskellä päivää – tekijää ei ole tavoitettu: "Kukaan ei tiedä miksi poikiani ammuttiin"

Ampuja oli naamioitunut

– Nyt siitä on kulunut kaksi vuotta eikä ole mennyt päivääkään, ettei tyttäreni itkisi tämän takia. On kamalaa katsoa sitä tuskaa joka päivä. Enkä voi tehdä mitään, millä helpottaisin hänen oloaan. En saa sitä tapahtumaa pyyhittyä pois, Carolina suree tyttärensä puolesta.

Neljä luotia selkään

Alejandro juoksi alas rappusia ja kaatui kadulle, samalle paikalle missä valkoinen pakettiauto on. Alla olevassa kuvassa on paikka, missä Alejandroa ammuttiin.

Syy ei ole selvinnyt

– Hän tekee töitä, taistelee väkivaltaa vastaan ja on olosuhteisiin nähden pirteä ja hyvinvoiva. Hänellä on tyttöystävä ja hän pelaa pyörätuolirugbya, äiti kertoo.

Ei tuntomerkkejä tekijästä

Ajatukset takoo päässä

– Emme tiedä kuka murhaaja on ja hän voi olla missä vain. Sen takia tietynlainen levottomuus on aina läsnä.

Raskasta aikaa

– On ollut erittäin rankkaa. Suru on koko ajan läsnä, mutta me tsemppaamme. Minulla on muita lapsia, joten minun on jaksettava heidän takiaan.