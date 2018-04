MTV Turussa: Bouananen kuuleminen ei onnistu – oikeudelle toimitettiin lääkärinlausunto syytetystä: "Häntä ei tänään voida asianmukaisesti kuulla oikeudessa"

– Meille on tänne oikeudelle toimitettu vastaajaa koskeva lääkärinlausunto missä todetaan, että häntä ei tänään voida asianmukaisesti kuulla oikeudessa. Esteen jatkuvuudesta ei tällä hetkellä ole tietoa, puheenjohtaja luki lausunnon salissa.

– Päämieheni on sanonut aiemmin, että hän haluaa tulla kuulluksi oikeudessa. Eilisen iltapäivän jälkeen en ole saanut häneen enää kontaktia. Mielestäni tämä vaatisi lääketieteellistä arvioita hänen tilastaan ja siitä, pystytäänkö häntä kuulemaan, Gummerus sanoi.

– Menen nyt käymään hänen luonaan ja keskustelen, mikä on hänen halunsa jatkaa kuulemista.

Syyttäjien mukaan Bouanane on saanut jo mahdollisuuden tulla kuulluksi.

– Hän vastaili eilen kysymyksiin aamupäivän ajan. Mielestäni hänen oikeutensa tulla kuulluksi on toteutettu, syyttäjä Hannu Koistinen totesi.

Paikalla oleva puukotuksen uhri, ruotsalainen Hassan Zubier on syyttäjien kanssa samaa mieltä.

– Vastaaja ei suostu noudattamaan oikeussalin määräyksiä, se on tulkittava kieltäytymiseksi. Toinen asia ja ongelma on siinä, että onko kysymys siitä, että vastaaja ei pysty osallistumaan oikeudenkäyntiin. Tässä joudutaan pohtimaan, että minkälaisia edellytyksiä meillä on jatkaa tässä vaiheessa.