Murharyhmä-lehti: Näin tutkijat selvittivät 17-vuotiaan lenkkeilijätytön murhan – DNA-tutkimuksilla ratkaiseva osa

Epäilty löytyi nopeasti

Tavallista herkempi testi käyttöön

Murharyhmä-lehden artikkelissa huomautetaan, että jutun tutkinnassa otettiin paljon muitakin näytteitä kuin tekstissä mainittuja. Sen mukaan rikostutkinnassa on opittu, että nopeudella on suuri merkitys, joten DNA-prosessiin on tutkinnan tueksi kehitetty kolmessa päivässä valmistuva pikatuote. Lisäksi yhteistyöllä ja vuoropuhelulla eri tutkijoiden ja laboratotioiden kanssa on suuri merkitys.