Murhatutkimukset jatkuvat – poliisi näkyvästi sarjakuristajan asunnolla

Penttilä on vangittuna epäiltynä 52-vuotiaan naisen murhasta. Murhan epäillään tapahtuneen Helsingin Kalliossa 13. huhtikuuta, mutta naisen ruumis löytyi asunnosta viikkoja myöhemmin, 4. toukokuuta.

Raju rikostausta

Poliisi on tapauksesta varsin vaitonainen.

Penttilä, 52, on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomio muun muassa törkeästä raiskauksesta.