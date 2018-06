Myös Yle vaatii korvauksia MV-julkaisun aiheuttamista ongelmista – "Kyse on sietämättömästä vihakampanjasta"

Kuultavan asemassa olevan Ylen avustaja, lakimies Rasmus Sotamaa sanoi oikeudessa, että jutussa on kyse Ylen työntekijään kohdistetusta sietämättömästä vihakampanjasta.

"Yritti estää ammatinharjoittamisen"

– Tämä on poikkeuksellinen tapahtumaketju Suomessa tai jopa maailmalla. Kyse on ollut toimittajan työtehtävästä, josta kukaan ei osannut tällaisia seurauksia odottaa. Ylen työntekijään on kohdistettu toimia, jotka täyttävät näiden rikosten tunnusmerkistön tai informaatiovaikuttamisen tunnusmerkistön, Sotamaa sanoi.