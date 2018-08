Näin Jari Sillanpään kuulustelut etenivät, myönsi ostaneensa suuren määrän huumeita: ”Osa näin isosta erästä on muidenkin käyttöön”

”Kyllä tämä on ihan todellista”

– Ensin kuulostaa ihan järjettömältä, mutta kun kyse on niin pitkältä ajalta, niin kyllä tämä on varmasti todellista. Minä en ole yksin käyttänyt kaikkea, vaan olemme yhdessä [miesystävän] ja kavereiden kanssa huumeet käyttäneet, hän kertoi.

Oli kutsunut diileriä ”sessiolle”

Yksi 12 vuotta vankeutta

– Eri henkilöiltä, venäläisiltä. Yksi niistä venäläisistä on nyt jäänyt kiinni ja on Venäjällä. Hän sai 12 vuotta vankeutta, Sillanpää kertoo.

Epäilee salakuljetusta vahingoksi

– Rehellisyyden nimissä en tunnista sitä omaksi, mutta on mahdollista, että kyseessä on tätä Thaimaassa hankkimaamme metamfetamiinia. Tarkoitus ei ollut kuitenkaan salakuljettaa metamfetamiinia Suomeen, hän kertoo.

Miesystävä mukana käyttämässä

– Siis [miesystävä] on päästänyt hänet meille sisään, mutta minä olen ottanut erän vastaan. Tämä on johtunut siitä, että olen tullut myöhemmin kotiin. [Miesystävä] on ollut tietoinen kyllä siitä, että mistä on ollut kyse.